В "Мосбилете" рассказали о самых интересных спектаклях о любви

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Театр "Современник", подведомственный столичному департаменту культуры, подготовил специальную программу постановок, посвященных любви, дружбе и семейным отношениям. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Билеты на спектакли можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

"Двое на качелях"

Постановка Галины Волчек по пьесе Уильяма Гибсона строится на диалогах и паузах, которые становятся важнее слов. Это история о Джерри и Гитель – двух одиночках, пытающихся найти счастье в большом городе.

На сцене актеры Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова выстраивают психологическую игру: от взаимной настороженности и колкостей герои приходят к отчаянному поиску опоры друг в друге. Рождение подлинного чувства прорывается через страхи и социальные маски в хаосе случайных встреч.

Над спектаклем работали художник-постановщик и художник по костюмам Павел Каплевич, художник по костюмам Виктория Севрюкова, художник по свету Дамир Исмагилов. Перевод пьесы выполнила Наталья Тренева. Ближайший показ состоится 20 сентября.

"Пигмалион"

Вечный сюжет о любви создателя к своему творению и влюбленности ученика в учителя – чувстве, в котором страшно признаться даже себе. Сила дуэта Сергея Маковецкого и Алены Бабенко привлекает зрителей: их взаимодействие оживляет текст Бернарда Шоу, а словесная дуэль держит интригу до финала, позволяя проследить, как неприязнь перерастает в привязанность.

В ролях: Алена Бабенко (Элиза Дулиттл), Сергей Маковецкий (Генри Хиггинс), Максим Разуваев, Илья Лыков (Пиккеринг), Александр Берда (Альфред Дулиттл), Марина Хазова (миссис Хиггинс), Марина Феоктистова и другие.

Сценографию и костюмы создал Павел Каплевич, музыку – Владимир Давыденко, свет – Владимир Уразбахтин, грим – Александр Шевчук, пластику – Илзе Лиепа. Ближайший показ – 22 сентября.

"Папа"

Постановка Евгения Арье по пьесе Флориана Зеллера – трагифарс, построенный вокруг главного героя Андрэ. Пожилого человека покидает память, меняется восприятие реальности и связи с близкими.

Дуэт Сергея Шакурова и Виктории Толстогановой держит зал в напряжении: отношения отца и дочери полны противоречий – любовь и непонимание, поддержка и сопротивление. Сцены между ними наполнены искренностью, позволяя зрителям увидеть не только личные переживания, но и более широкие темы семейных отношений.

В ролях: Сергей Шакуров (Андрэ), Виктория Толстоганова, Мария Аниканова (Анна), Олег Феоктистов (Мужчина), Янина Романова (Женщина), Дарья Белоусова (Лора), Сергей Гирин (Пьер).

Сценограф – Николай Симонов, костюмер – Мария Данилова, музыкальное оформление – Софья Кругликова. Ассистенты режиссера – Олег Плаксин и Елена Фастовская, помощник режиссера – Татьяна Лисицына. Перевод с французского выполнил Илья Именитов. Ближайший показ состоится 2 сентября.

Программа мероприятий в городских театрах способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта "Семья".

Ранее МХАТ имени Максима Горького начал продавать билеты на первый премьерный спектакль сезона "Леди Макбет Мценского уезда". Премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября. Режиссером выступил Максим Меламедов.