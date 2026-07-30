Блогер Лерчек не признала вину в совершении незаконных валютных операций

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не признала вину в совершении незаконных валютных операций, которые связаны с фитнес-марафонами, передает ТАСС.

После того как в Гагаринском суде было объявлено обвинительное заключение, Лерчек заявила, что не признает вину, и добавила, что обвинение ей непонятно.

В 2024 году ее вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По данным следствия, они вывели из России более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов в ОАЭ.

Они были отправлены под домашний арест. Чекалин признал вину в неуплате налогов, через некоторое время его осудили на 7 лет. Лерчек отказалась признать вину.

Дело в отношении нее выделили в отдельное производство, однако оно было приостановлено, поскольку у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. На данный момент блогер прошла 9 курсов химиотерапии.

Позже в СМИ появилась информация, что прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. 30 июля стало известно, что уголовное дело было возобновлено, его рассмотрение начнется с самого начала, а судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. Медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд и участию в заседаниях, не выявлено.