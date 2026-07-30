Блогер Солнцев рассказал о сложностях жизни в Лос-Анджелесе

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Рустам Солнцев признан в РФ иноагентом)

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев (признан в РФ иноагентом) пожаловался на трудности жизни в США. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Шенкин 40".

По мнению Солнцева, главной особенностью жизни в Лос-Анджелесе является тотальное безразличие к окружающим.

"В Лос-Анджелес нужно приезжать с кем-то, если ты хочешь покорять Америку. Одному тяжело", – рассказал он.

Солнцев был участником "Дома-2" с 2005 по 2009 год, а затем вернулся туда наставником с 2011 по 2014 год. После ухода с проекта он занялся карьерой в медиа и YouTube-блогом, а в 2022 году эмигрировал в США.

Минюст России внес блогера в реестр иностранных агентов в июне 2025 года. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях властей, пропагандировал ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), участвовал в создании материалов иноагентов.

Ранее переехавший в Израиль комик Михаил Шац (признан в РФ иноагентом) заявил, что не чувствует разочарования от жизни за границей. По его словам, "многое наладилось", а также изменилось восприятие происходящего. Комику становится проще, причем речь идет скорее об отношении к жизни, чем о внешних обстоятельствах.