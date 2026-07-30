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30 июля, 17:36

Культура

В российских кинотеатрах стали показывать фильм Нолана "Одиссея"

Фото: 123RF.com/snvv

В российских кинотеатрах стали показывать фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея". Об этом сообщило РИА Новости.

Мировая премьера картины состоялась 6 июля. При этом в России она не получила прокатное удостоверение от Минкультуры.

Показы "Одиссеи" проводят как предсеансовое обслуживание к короткометражным фильмам. Например, в одном из кинотеатров зрителям предлагают посмотреть картину перед короткометражкой "Прощание", которая длится 9 минут, при этом продолжительность "Одиссеи" составляет 2 часа 52 минуты. Перерыв между двумя сеансами не предусмотрен.

Вместе с тем найти афишу мировой премьеры на официальных сервисах для покупки билетов невозможно.

Ранее пиратская копия "Одиссеи" в соцсети X менее чем за три часа собрала более 2,1 миллиона просмотров. Позднее аккаунт, который разместил фильм, заблокировали, а сама публикация была удалена с платформы. По данным СМИ, утечка не отразилась на растущих кассовых сборах картины.

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