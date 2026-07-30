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30 июля, 21:20

Происшествия

В Оренбургской области тушат ландшафтный пожар, угрожающий поселку и детскому лагерю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Домбаровском районе Оренбургской области спасатели МЧС России тушат ландшафтный пожар, который угрожает населенному пункту Домбаровскому и детскому оздоровительному лагерю "Сокол", сообщили в региональном ведомстве.

В лагере на данный момент детей нет. Из-за угрозы распространения огня в поселке Домбаровском начата превентивная эвакуация жителей.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, который способствует быстрому распространению пламени, отметили в ведомстве.

Ранее в Большом Кобякове в Тверской области произошел пожар на площади 2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил 30 строений, в результате сгорели декорации для киносъемок, однако жертв не было. Пожар начался из-за того, что были нарушены правила безопасности при использовании пиротехнических средств.

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