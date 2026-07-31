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03:25

Политика

Трамп не уверен в передаче Украине лицензии на ракеты для Patriot

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не уверен в возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет Patriot. Об этом он сообщил Financial Times.

"Это очень необычное оружие, и мы должны быть осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику", – заявил Трамп.

Вместе с тем Вашингтон рассматривает этот вопрос, добавил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским настаивал на необходимости прекращения боевых действий.

В свою очередь, президент Украины призвал западных партнеров немедленно начать поставки средств противовоздушной обороны.

Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

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