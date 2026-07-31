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31 июля, 10:01

Происшествия

В Иванове второй день ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Иванове второй день продолжаются поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом сообщил региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным поисковиков, рост ребенка составляет 152 сантиметра, он худощавого телосложения с русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения мальчик был одет в салатовую футболку, черные штаны и черные кроссовки.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, ребенок и ранее уходил из дома. По предварительной информации, причиной нынешнего исчезновения мог стать конфликт в семье. При этом собеседник агентства отметил, что в целом семья мальчика характеризуется как благополучная.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга пропала 6-летняя девочка. Согласно ориентировке ПСО "ЛизаАлерт", приметы ребенка: рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза. В момент пропажи была одета в кофту, фиолетовые лосины и светлые кроссовки.

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