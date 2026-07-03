В Ленинградской области найдена убитой пропавшая 12-летняя девочка

Фото: MAX/"Следком Ленинградской области"

В Ленинградской области нашли убитой пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Школьница 2 июля ушла с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района, домой она не вернулась. Представители следственных органов тут же выехали на место, начались поиски.

"По результатам проведенной работы тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти", – указали в ведомстве.

Эксперты осматривают место преступления, в ближайшее время специалисты проведут судебные экспертизы. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве. Правоохранительные органы ищут преступника.

Ранее в Кемеровской области пропала 9-летняя девочка. Школьница ушла из дома в Югре и не вернулась. Рост девочки составляет 130 сантиметров. У нее темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Ребенок был одет в розовую футболку, черные шорты и черно-белые кроссовки.

