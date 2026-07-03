03 июля, 14:05Мэр Москвы
Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
Фото: MAX/"Минобороны России"
Средствами ПВО уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Всего силы ПВО уничтожили 16 беспилотников, летевших на столицу. Налет дронов продолжается с ночи на 3 июля.
В связи с угрозой в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. В Жуковском их позднее сняли, а Домодедово и Внуково продолжают работать по согласованию с уполномоченными органами.