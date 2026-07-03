Ограничения на полеты введены в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь, аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов, уточнить статус вылета можно с помощью онлайн-табло аэровокзала.

Изменения в работе авиагаваней связаны с атакой БПЛА на Москву в пятницу, 3 июля. К настоящему моменту на подлете к столице уничтожены восемь беспилотников. На месте падения обломков работали экстренные службы, уточнял Сергей Собянин.