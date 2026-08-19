Сергей Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении больниц в ЛНР и ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские специалисты продолжают восстанавливать больницы в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр указал, что в этом году в Луганске ведется реконструкция четырехэтажного корпуса больницы общей площадью 3 780 квадратных метров. Специалистам предстоит восстановить несущие конструкции, провести ремонт крыши и фасада здания, установить новые окна и двери.

Также будет проведено обновление инженерных коммуникаций, вентиляции и системы кондиционирования. Заменят и систему медицинских газов. В здании обустроят приемное отделение и современные операционные. Кроме того, там благоустроят прилегающую территорию площадью 1,2 гектара. Предполагается, что работы завершат до конца года.

С 2022 года по соглашению с правительствами республик московские специалисты ремонтируют жилые дома, медцентры, инженерные сети и обустраивают общественные пространства, напомнил градоначальник.

За это время в Луганске обновили поликлинику, два корпуса больницы – амбулаторный и женскую консультацию, а также здание стерилизационного отделения детской клинической больницы. В городе Счастье модернизирована больница. В Донецке реконструированы три корпуса самого большого медицинского учреждения города: поликлиника, диагностический центр и отделение кардиохирургии.

Ранее Собянин рассказывал, что Москва восстанавливает тысячи объектов в Донецке и Луганске. При этом помощь оказывается не разово, а регулярно. Работы запланированы на несколько лет вперед. Столица старается обеспечить в этих городах такой же стандарт жизни, к которому привыкли москвичи.

