Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 11:32

Мэр Москвы

Собянин: Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Столица на постоянной основе оказывает помощь Донецку и Луганску, восстанавливая тысячи объектов. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

По его словам, за время работы были отремонтированы тысячи объектов – жилые дома, школы, детские сады. Также реконструируются улицы, мосты, парки и скверы. Мэр подчеркнул, что Москва старается обеспечить в этих городах такой же стандарт жизни, к которому привыкли жители столицы.

"Не только нормальную жизнь, а вообще такой хороший стандарт жизни стараемся вместе с нашими коллегами – главами регионов, Луганска, Донецка – обеспечивать на таком хорошем уровне", – сказал Собянин.

Он добавил, что помощь оказывается не разово, а системно, с планированием работ на несколько лет вперед. Это делается по поручению Владимира Путина и по просьбе коллег из Донецка и Луганска.

"Мы с удовольствием занимаемся этой работой, помогая нашим друзьям", – заключил Собянин.

Параллельно с этим столичные власти оказывают поддержку и Севастополю. Как рассказывал ранее Собянин, город делает очень многое для большинства регионов России.

В частности, система противовоздушной обороны Москвы является единой, а столица как центр страны аккумулирует значительные ресурсы, знания и технологии в этой области.

Читайте также


мэр Москвыполитикарегионы

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика