Собянин: Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Столица на постоянной основе оказывает помощь Донецку и Луганску, восстанавливая тысячи объектов. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

По его словам, за время работы были отремонтированы тысячи объектов – жилые дома, школы, детские сады. Также реконструируются улицы, мосты, парки и скверы. Мэр подчеркнул, что Москва старается обеспечить в этих городах такой же стандарт жизни, к которому привыкли жители столицы.

"Не только нормальную жизнь, а вообще такой хороший стандарт жизни стараемся вместе с нашими коллегами – главами регионов, Луганска, Донецка – обеспечивать на таком хорошем уровне", – сказал Собянин.

Он добавил, что помощь оказывается не разово, а системно, с планированием работ на несколько лет вперед. Это делается по поручению Владимира Путина и по просьбе коллег из Донецка и Луганска.

"Мы с удовольствием занимаемся этой работой, помогая нашим друзьям", – заключил Собянин.

Параллельно с этим столичные власти оказывают поддержку и Севастополю. Как рассказывал ранее Собянин, город делает очень многое для большинства регионов России.

В частности, система противовоздушной обороны Москвы является единой, а столица как центр страны аккумулирует значительные ресурсы, знания и технологии в этой области.

