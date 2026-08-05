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Отсутствие публичной реакции управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на удары ВСУ по мирным жителям России является молчаливым поощрением украинских военных к новым терактам. Об этом заявило постоянное представительство РФ при ООН в Женеве, передает ТАСС.

Речь идет об ударах по Архипо-Осиповке под Геленджиком и по турбазе в поселке Кирилловка Запорожской области. В дипмиссии указали, что неоднократно говорили правозащитникам из ООН о недопустимости политически ангажированной позиции в отношении украинского кризиса.

По словам представителей постпредства, с момента этих событий прошло достаточно времени, чтобы профильные международные правозащитные структуры могли должным образом отреагировать.

Однако верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и его управление до сих пор не выступили с публичным осуждением преступлений Киева. В постпредстве заявили, что продолжат добиваться реакции и беспристрастной оценки от профильных структур ООН.

Из-за атаки по Архипо-Осиповке погибли 7 человек. Всего были ранены 58 граждан. При этом из-за ударов Киева по базам отдыха в Кирилловке скончались 12 человек. Общее число пострадавших составило 19.

