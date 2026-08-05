Во Франции при спасении животных от пожаров нашли потерянного 17 лет назад кота

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Жительница французского города Дижон воссоединилась со своим котом спустя 17 лет после его пропажи. Животное обнаружили волонтеры, участвовавшие в спасении зверей во время лесных пожаров в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. Об этом сообщила газета Figaro.

18-летнего кота по кличке Моцарт нашли в доме в коммуне Леж-Кап-Ферре. Питомец пропал в 2009 году в Бордо, где тогда жила его хозяйка. По информации издания, у животного была привычка периодически исчезать на несколько дней, но каждый раз он возвращался. Однако в тот год Моцарт ушел и больше не появился.

Как отмечают журналисты, все это время кот, предположительно, жил в другой семье, которая приютила его. Волонтеры, проверявшие микрочип, выяснили, что животное зарегистрировано на другого человека, после чего связались с первоначальной владелицей. Сейчас Моцарт здоров, в ближайшее время его вернут домой через организации по защите животных.

Экстремальная жара установилась во Франции с начала лета. В нескольких департаментах объявили наивысший уровень погодной опасности. На фоне этого страну охватили лесные пожары. Их общая площадь достигла исторического максимума за два десятилетия.

В связи с пожарами на юго-западе страны были эвакуированы порядка 220 тысяч человек. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома в населенных пунктах на юго-востоке Аркашонского залива, а также в коммунах Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио и Сеста.