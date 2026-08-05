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05 августа, 18:53

Спорт

Биатлонист Васильев предложил лишать гражданства уехавших из РФ спортсменов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лишение гражданства РФ и компенсация государству всех затрат на подготовку могут стать преградой для спортсменов, которые желают выступать за другую страну. Об этом заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"На государственном уровне надо ставить вопрос выбора, и думаю, что мало кто захочет отказаться от гражданства России. Конечно, такие люди найдутся, но их будет очевидное меньшинство", – сказал Васильев.

По его словам, спортсменам можно предложить сохранить гражданство РФ, при этом на них из-за необходимости выплатить компенсацию будет висеть крупный финансовый долг, который не позволит покинуть страну. Он добавил, что такой механизм можно использовать для того, чтобы они еще раз подумали, нужно ли им менять спортивное гражданство.

Ранее глава Минспорта и Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ведомство может ввести юридически обязывающие соглашения для компенсации вложенных средств при смене гражданства спортсменом. При этом такие соглашения планируется заключать не с государством, а напрямую между федерациями и спортсменами.

Министр подчеркнул, что государство тратит значительные средства на карьеру спортсмена: инфраструктуру, зарплаты тренеров и специалистов, командировочные расходы и участие в соревнованиях.

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