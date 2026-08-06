00:58Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
В связи с этим прием и отправка рейсов осуществляются только по согласованию с соответствующими органами. Такие меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Также в Росавиации предупредили, что в расписании возможны корректировки, и рекомендовали пассажирам отслеживать статус рейсов с помощью онлайн-табло авиагавани.
До этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.