Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

В связи с этим прием и отправка рейсов осуществляются только по согласованию с соответствующими органами. Такие меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Также в Росавиации предупредили, что в расписании возможны корректировки, и рекомендовали пассажирам отслеживать статус рейсов с помощью онлайн-табло авиагавани.

До этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.