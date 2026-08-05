05 августа, 15:24Транспорт
В аэропорту Жуковский сняли ограничения на работу
Фото: Агентство "Москва"
В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ранее авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании. Узнать статус своего рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.
Кроме того, на работу по согласованию переходили аэропорты Внуково и Домодедово. Однако позже и эти ограничения были сняты.