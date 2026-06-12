График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 05:17

Транспорт

"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы из Москвы на Шри-Ланку в октябре

Фото: depositphotos/leonidp

Прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы на Шри-Ланку буду возобновлены 4 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Рувана Ранасингхе.

Он указал, что отсутствие прямого авиасообщения негативно влияет на показатели туристического потока в страну. Чиновник также отметил, что Шри-Ланка уже во второй раз принимает участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!". Во время мероприятия Ранасингхе пообщался с представителями правительства РФ и главами регионов.

Ранее сообщалось, что представители России и Кении работают над соглашением о прямом авиасообщении между двумя странами. В данный момент стороны ожидают визита президента Кении Уильяма Руто в Россию, который состоится в октябре, для более детального рассмотрения предложений.

Кроме того, Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе.

Пассажиры Шереметьево и Пулково оценили сервис посадки на самолет по биометрии

Читайте также


транспорттуризм

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика