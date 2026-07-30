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30 июля, 09:01

Происшествия

Полицейский задержал подозреваемого в краже электросамоката в Москве

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве сотрудник полиции задержал 29-летнего приезжего, подозреваемого в краже электросамоката из магазина на проспекте Андропова. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

С заявлением обратился представитель торговой точки. Он рассказал о пропаже из зала электрического самоката стоимостью более 42 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный установил место временного проживания подозреваемого на Зеленом проспекте и задержал его. Выяснилось, что злоумышленник уже успел продать похищенный самокат, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Следователь ОМВД по району Нагатино-Садовники возбудил уголовное дело по статье "Кража". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее женщина украла телефон у посетительницы кафе на улице Покровке в Москве. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Злоумышленница незаметно вытащила телефон из кармана девушки, проходившей рядом, а затем скрылась.

"Московский патруль": мужчина в гастромаркете украл телефон, оставленный на столе

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