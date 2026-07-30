Месси вернулся в расположение "Интер Майами" после ЧМ

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Нападающий Лионель Месси вернулся в расположение "Интер Майами" после завершения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на странице клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в соцсети X.

В этот раз прибытие игроков воспринимается совсем иначе, отметил клуб, поделившись фотографией Месси, который прибыл на базу.

Также клуб выложил видео с выходящим на тренировку футболистом.

Месси 39 лет. В прошлом сезоне восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал чемпионом MLS в составе "Интер Майами". За него футболист выступает с 2023 года. За американский клуб аргентинец провел 104 матча и забил 90 голов.

До этого Месси выходил на поле 19 июля, сыграв против сборной Испании (0:1) в финале чемпионата мира. По данным Международной ассоциации спортивной прессы, он стал лучшим футболистом ЧМ-2026.

На втором месте оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, третье место досталось полузащитнику Англии Джуду Беллингему.