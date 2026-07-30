Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 08:20

Спорт

Месси вернулся в расположение "Интер Майами" после ЧМ

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Нападающий Лионель Месси вернулся в расположение "Интер Майами" после завершения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на странице клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в соцсети X.

В этот раз прибытие игроков воспринимается совсем иначе, отметил клуб, поделившись фотографией Месси, который прибыл на базу.

Также клуб выложил видео с выходящим на тренировку футболистом.

Месси 39 лет. В прошлом сезоне восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал чемпионом MLS в составе "Интер Майами". За него футболист выступает с 2023 года. За американский клуб аргентинец провел 104 матча и забил 90 голов.

До этого Месси выходил на поле 19 июля, сыграв против сборной Испании (0:1) в финале чемпионата мира. По данным Международной ассоциации спортивной прессы, он стал лучшим футболистом ЧМ-2026.

На втором месте оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, третье место досталось полузащитнику Англии Джуду Беллингему.

Читайте также


спорт

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика