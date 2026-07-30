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30 июля, 08:39

Общество

Госцентр "Вектор" начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государственный центр вирусологии "Вектор" начал разработку мРНК-вакцин против ВИЧ (СПИД), оспы обезьян и клещевого энцефалита. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко на конференции "Инженерная биология и биофармацевтика", передает ТАСС.

Сейчас ученые изучают способность препаратов вызывать иммунный ответ на лабораторных животных.

мРНК-вакцины представляют собой гибкий инструмент для борьбы с вирусами и бактериями. Их преимущество – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Такая вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа: средства на основе рибонуклеиновой кислоты кодируют белок, характерный для патогена.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года, установившись на историческом минимуме. Сейчас в стране живут около 931 тысячи ВИЧ-инфицированных. В 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев, что на 11% меньше, чем в 2024-м.

На фоне этих данных вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении в России смертности от ВИЧ, онкологических заболеваний и туберкулеза.

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