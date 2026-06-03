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03 июня, 11:51

Общество

Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Заболеваемость ВИЧ в России снизилась в два раза с 2016 года. Об этом заявил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, заболеваемость находится на историческом минимуме. В данный момент в стране живут чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. Положительные тенденции непрерывно развиваются, причем с активным участием всех российских территорий, подчеркнул Плутницкий.

В прошлом году было зафиксировано 43 тысячи новых случаев заболевания. Это на 11% меньше по сравнению с 2024-м.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко предложил пройти тестирование на ВИЧ каждому третьему россиянину. По его мнению, это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить распространение.

В министерстве также напомнили, что пациенты с ВИЧ и туберкулезом бесплатно получают в России медицинскую помощь. Это входит в программу ОМС.

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