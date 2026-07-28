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28 июля, 15:49

Общество

Путин призвал оперативно реагировать на несправедливость по отношению к семьям бойцов СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Необходимо моментально реагировать на любые проявления несправедливости в отношении участников специальной военной операции и членов их семей, заявил Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Здесь нужно делать все для того, чтобы наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства", – подчеркнул глава государства.

Путин также обратил внимание, что органы власти уже многое делают для поддержки бойцов СВО и эту работу необходимо продолжать.

Ранее в Еврокомиссии предложили запретить въезд в Евросоюз (ЕС) всем, кто служил в Вооруженных силах России с начала проведения СВО в 2022 году. Главным автором инициативы выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя данную идею, заявил, что в случае ее реализации миллионы россиян на десятилетия возненавидят все европейское. Также он назвал инициативу попыткой "напугать ежа голым задом".

Кроме того, в ЕС обсуждается возможность пересмотра статуса уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у граждан России, которые работали в российских компаниях и "заявляли, что поддерживают СВО".

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