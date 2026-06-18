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ТАСС: страны ЕС хотят пересмотреть статус уже выданных гражданам РФ виз и ВНЖ

Евросоюз может пересмотреть статус уже выданных россиянам виз и ВНЖ – СМИ

Фото: depositphotos/Mind-Map

В Евросоюзе с начала весны обсуждается предложение о пересмотре решения по поводу уже выданных гражданам России шенгенских виз и видов на жительство (ВНЖ) в европейских странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник.

Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у россиян, которые работали в российских компаниях, "заявляли, что поддерживают СВО" или, наоборот, не поддерживают европейский политический курс. Официальным обоснованием для таких мер могут стать "соображения безопасности".

Тем не менее пока странам ЕС не удалось согласовать эти рестрикции, добавил собеседник агентства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в Вооруженных силах России с начала проведения СВО в 2022 году.

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас предложила поименно внести всех участников СВО из России в черный список Евросоюза. По ее словам, у ЕС есть разведданные об участниках спецоперации на Украине.

Евросоюз решил ужесточить правила выдачи виз россиянам

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