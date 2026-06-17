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17 июня, 18:11

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Bloomberg: глава Евросовета Кошта пытается наладить контакт с РФ для переговоров

Евросовет пытается наладить контакт с Россией для переговоров по Украине – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Глава Евросовета Антониу Кошта пытается установить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, один из ключевых советников главы Евросовета якобы уже провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником. Однако журналисты не имеют официальных подтверждений этой информации.

Вместе с тем на саммите G7 Париж, Лондон и Берлин убеждали президента США Дональда Трампа оказать дополнительное давление на Москву.

Публикация о дипломатической активности Кошты появилась перед саммитом Евросоюза. Ожидается, что там состоится дискуссия о возможном представителе ЕС на переговорах с Россией.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас считает, что представлять Евросоюз должна она, с чем не согласны многие из ее оппонентов. В свою очередь, кандидатура Кошты на роль переговорщика до настоящего момента не обсуждалась.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что европейские страны готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Европа должна участвовать в переговорах на тех же правах, что и Соединенные Штаты. При этом он также добавил, что европейские страны продолжат усиливать поддержку Украины.

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