Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 12:52

Происшествия

Полиция ищет двух пациентов, сбежавших из психлечебницы под Красноярском

Фото: телеграм-канал SHOT

Сотрудники полиции и добровольцы ищут двух пациентов специализированной психиатрической лечебницы в Канске Красноярского края. Они самовольно покинули стационар вечером 2 августа, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Там уточнили, что речь идет о женщине 1990 года рождения и мужчине 1984 года рождения, которые долгое время там содержались. Их отсутствие заметили ночью после отбоя, рассказали в ведомстве.

К поисковым мероприятиям сразу подключились сотрудники уголовного розыска, участковые и наружные службы отдела внутренних дел.

В группе волонтеров "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной в соцсети "ВКонтакте" уточнили, что ушедшие нуждаются в медицинской помощи.

Ранее суд в Новосибирской области отправил на лечение в психбольницу мужчину, который беспричинно напал с мачете на двух пассажиров поезда в январе 2025 года. Потерпевшие смогли сбежать из вагона. Им оказали медпомощь другие люди.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика