Полиция ищет двух пациентов, сбежавших из психлечебницы под Красноярском

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Сотрудники полиции и добровольцы ищут двух пациентов специализированной психиатрической лечебницы в Канске Красноярского края. Они самовольно покинули стационар вечером 2 августа, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Там уточнили, что речь идет о женщине 1990 года рождения и мужчине 1984 года рождения, которые долгое время там содержались. Их отсутствие заметили ночью после отбоя, рассказали в ведомстве.

К поисковым мероприятиям сразу подключились сотрудники уголовного розыска, участковые и наружные службы отдела внутренних дел.

В группе волонтеров "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной в соцсети "ВКонтакте" уточнили, что ушедшие нуждаются в медицинской помощи.

Ранее суд в Новосибирской области отправил на лечение в психбольницу мужчину, который беспричинно напал с мачете на двух пассажиров поезда в январе 2025 года. Потерпевшие смогли сбежать из вагона. Им оказали медпомощь другие люди.