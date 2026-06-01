01 июня, 16:34

Происшествия

Напавший с мачете на пассажиров житель Томска отправлен в психбольницу

Фото: телеграм-канал "Транспортная полиция Сибири"

Барабинский суд Новосибирской области отправил на лечение в психбольницу мужчину, который напал с мачете на пассажиров поезда. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов общей юрисдикции.

Инцидент произошел в январе 2025 года в купе пассажирского состава, который следовал из Томска в Адлер. Из судебных материалов следует, что мужчина беспричинно ранил двух пассажиров, ударив их мачете по жизненно важным органам. Потерпевшие смогли сбежать из вагона. Им оказали медпомощь другие люди.

В феврале 2025-го, находясь в следственном изоляторе, мужчина ударил рукой по лицу сотрудника учреждения, который проводил техосмотр камеры. В результате злоумышленник прошел судебно-психиатрическую экспертизу, в рамках которой выяснилось, что в моменты совершения преступлений мужчина страдал психическим расстройством. Именно поэтому он не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Суд принял решение освободить мужчину от уголовного преследования и отправить его в психбольницу. Его обвиняли в покушении на убийство, которое было совершено из хулиганских побуждений, а также в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Ранее в Амурской области 65-летний мужчина в свой день рождения насмерть забил женщину металлической кастрюлей. Инцидент произошел, когда гости начали расходиться. Между юбиляром и возлюбленной его брата начался конфликт, в ходе которого последняя оскорбила именинника.

В ответ именинник схватил кастрюлю и несколько раз ударил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.

судыпроисшествиярегионы

