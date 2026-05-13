Мужчина в свой день рождения насмерть забил гостью кастрюлей в Амурской области

Фото: vk.com/amursledcom

В Амурской области 65-летний мужчина в свой день рождения насмерть забил гостью металлической кастрюлей, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел, когда гости начали расходиться. Между юбиляром и возлюбленной его брата начался конфликт, в ходе которого женщина оскорбила именинника. В ответ последний схватил кастрюлю и несколько раз ударил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Новосибирске мужчина сбросил своего знакомого с балкона 15-го этажа. ЧП произошло во время распития алкоголя. Между гражданами возникла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой один из них ударил другого кулаком в голову, перекинул через балконную раму и сбросил вниз.