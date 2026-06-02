02 июня, 07:32Происшествия
Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ по частному дому в Белгородской области
Фото: 123RF.соm/liamest
Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. В результате атаки пострадал 11-летний мальчик. О происшествии сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Пострадавшего ребенка со множественными осколочными ранениями ног доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи уже оказывают ему всю необходимую помощь.
В результате детонации в доме были повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.
Ночью 2 июня атаке вражеских БПЛА также подвергся Краснодарский край, в результате чего пожар вспыхнул на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома.
Кроме того, в Курской области мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Щекино.