Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ по частному дому в Белгородской области

Фото: 123RF.соm/liamest

Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. В результате атаки пострадал 11-летний мальчик. О происшествии сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Пострадавшего ребенка со множественными осколочными ранениями ног доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи уже оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате детонации в доме были повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.

Ночью 2 июня атаке вражеских БПЛА также подвергся Краснодарский край, в результате чего пожар вспыхнул на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома.

Кроме того, в Курской области мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Щекино.