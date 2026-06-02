Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:40

Происшествия

Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Щекино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"К огромной скорби, погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 года. Искренние соболезнования семье и близким", – отметил глава области.

Ранее один ребенок погиб и пятеро человек получили ранения в Геническе в результате атаки украинского БПЛА по многоквартирному дому на улице Братьев Коваленко.

Еще одна атака ВСУ произошла в ЛНР. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Старобельск – Москва в Рубежном. В результате атаки никто не пострадал.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика