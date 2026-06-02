Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Курской области
Мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Щекино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"К огромной скорби, погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 года. Искренние соболезнования семье и близким", – отметил глава области.
Ранее один ребенок погиб и пятеро человек получили ранения в Геническе в результате атаки украинского БПЛА по многоквартирному дому на улице Братьев Коваленко.
Еще одна атака ВСУ произошла в ЛНР. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Старобельск – Москва в Рубежном. В результате атаки никто не пострадал.