Число пострадавших при ударе ВСУ по Геническу увеличилось до 11

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Геническ в Херсонской области достигло 11 человек. Об этом в мессенджере MAX рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

"Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – уточнил глава Херсонской области.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко подчеркнул, что украинские войска намерено нанесли удар по густонаселенному району.

"Это была намеренная террористическая акция киевского режима. <…> Ни о каких военных объектах поблизости и речи быть не может – это подтверждают как сами пострадавшие, так и очевидцы", – приводит слова Василенко РИА Новости.

ВСУ атаковали Геническ 31 мая. В результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому на улице Братьев Коваленко погиб ребенок.

Также были полностью обесточены 9 округов. На месте работают энергетики и аварийные службы. На фоне продолжающихся атак власти региона отменили проведение всех праздничных мероприятий в День защиты детей.