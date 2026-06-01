Дрон ВСУ ударил по электропоезду в Брянской области

Украинский дрон атаковал электропоезд в селе Старая Гута Унечского района Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В результате пострадал помощник машиниста. Его доставили в больницу. У него диагностировали осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму.

Помимо этого, была зафиксирована атака FPV-дроном на территории свинокомплекса АПХ "Мираторг" в Климовском районе. Из-за этого пострадал один из сотрудников предприятия, его госпитализировали.

Ковальчук добавил, что в селе Андрейковичи Погарского района ранения от атаки FPV-дроном получили две женщины. Им уже оказали необходимую медпомощь.

Ранее мужчина погиб в селе Пушкарном в Белгородском округе Белгородской области из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, из-за удара пострадал еще один мужчина. Его с предварительным диагнозом "акубаротравма (контузия)" доставили в больницу. Госпитализированному оказывается вся необходимая медпомощь.

