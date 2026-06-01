Новости

01 июня, 20:29

ОАК начала поставки самолета Ту-214

Фото: MAX/"Объединенная авиастроительная корпорация"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала поставки отечественного двухдвигательного пассажирского самолета среднемагистрального класса Ту-214. Об этом ТАСС в преддверии ПМЭФ рассказал глава ОАК Вадим Бадеха.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о запуске производства Ту-214. По его словам, весь прошлый год специалисты проводили испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях и материалах.

В декабре 2025-го была завершена сертификация лайнера. Борт будет предназначен для полетов на расстояние до 4,5 тысячи километров.

До этого пассажирский самолет Ил-114-300 выполнил основную программу сертификационных полетов. В ходе испытаний борт успешно подтвердил работоспособность, в том числе в условиях экстремально низких температур. Первые поставки лайнера эксплуатантам ожидаются в 2026 году.

