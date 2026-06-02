Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 2 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице во вторник, 2 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 18 до 20 градусов, по области – от 17 до 22 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 9 градусов, а в Подмосковье – до 7 градусов.

Температура воздуха в Москве к выходным, 6 и 7 июня, может превысить норму на 1,5 градуса. При этом первая рабочая неделя лета, по словам синоптиков, подарит жителям и гостям столицы и Подмосковья комфортную погоду – без жары, холодов и ливней.

Май 2026 года в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 15,5 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы.