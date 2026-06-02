Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 06:37

Общество

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 2 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице во вторник, 2 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 18 до 20 градусов, по области – от 17 до 22 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 9 градусов, а в Подмосковье – до 7 градусов.

Температура воздуха в Москве к выходным, 6 и 7 июня, может превысить норму на 1,5 градуса. При этом первая рабочая неделя лета, по словам синоптиков, подарит жителям и гостям столицы и Подмосковья комфортную погоду – без жары, холодов и ливней.

Май 2026 года в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 15,5 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы.

Май 2026 года в Москве стал самым влажным за последние 5 лет

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика