Студенческий бренд представили на площадках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Студенческий бренд "Сделано колледжами Москвы" впервые представили в павильонах проекта "Лето в Москве", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, студенты городских колледжей уже во время обучения создают продукцию, которая может выходить на рынок. Молодые люди работают в современных мастерских и лабораториях, изучают полный производственный цикл, разрабатывают собственные коллекции и принимают участие в реальных проектах.

Например, продолжила Ракова, они производят школьную мебель, создают декор для поликлиник, готовят блюда и принимают посетителей в собственном ресторане "Встреча друзей".

В этом году в городе запустили бренд "Сделано колледжами Москвы", чтобы познакомить жителей столицы со студенческими товарами. Ребята создали коллекции, вдохновленные русской классикой, культурным наследием и современным взглядом молодежи.

В частности, на площадках можно найти коллекцию "Дневники Толстого". Записи из личных дневников писателя вошли в сборник, а знаменитые цитаты получили новое оформление и появились на футболках, шоперах и других товарах.

Изделия сшили студенты технологического колледжа № 34, технологического колледжа № 24 и Первого московского образовательного комплекса. За дизайн, полиграфию и создание подарочной упаковки отвечали учащиеся Московского техникума креативных индустрий имени Красина и Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова. Кроме того, студенты технологического колледжа № 34 разработали коллекцию футболок "Альтернатива есть".

В свою очередь, юные художники-оформители из колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже сделали коллекцию шелковых платков. Изделия с изображением цветов и лимонов выполнены в технике холодного батика. Кроме того, ребята разработали серию платков с цитатами Льва Толстого.

В павильонах также можно найти посуду, игрушки и декоративные ящики из дерева от учащихся Московского колледжа архитектуры и градостроительства и Московского индустриального колледжа. Кроме того, в них представлены товары студентов Московского государственного образовательного комплекса, колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 и технологического колледжа № 21. Они сделали фигурное мыло в виде животных и фруктов.

В разработке и создании продукции, представленной горожанам, участвовали также студенты колледжа сферы услуг № 10 и Московского технологического колледжа имени Лихачева. Товары молодых мастеров можно найти в арт-павильонах "Самовар" и "Вишня" на улице Арбат, а также в павильоне "Воздушный шар" на Трубной площади и на Летнем маркете на Болотной площади.

Посмотреть ассортимент студенческой продукции можно на сайте сделановмоскве.рф.

На столичных площадках проекта "Лето в Москве" можно найти изделия и других брендов. Свою продукцию представили свыше 500 предпринимателей. Москвичи могут приобрести еду и напитки, свечи и посуду, сумки и головные уборы, настольные игры и детские издания, а также подарочные наборы.