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02 июня, 11:08

Город

В рамках "Лета в Москве" открылись арт-павильоны с товарами столичных брендов

Фото: пресс-служба ДПиИР

На Болотной площади, Арбате и в парке искусств "Музеон" открылись арт-павильоны "Сделано в Москве". Свою продукцию на этих и других площадках городской программы представили больше 500 предпринимателей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В рамках проекта "Лето в Москве" работает семь арт-павильонов с товарами столичных брендов. Флагманский вновь расположен на Болотной площади. Здесь можно найти подарки себе и близким на любой вкус: от одежды и аксессуаров до детских книг и косметики", – рассказала Наталья Сергунина.

Одно из новых пространств – "Вишня" — находится на Арбате. В нем желающим предлагают попробовать сезонные ягоды и напитки, а еще приобрести свечи, посуду, керамические изделия, подушки и прочие товары для дома.

На набережной парка искусств "Музеон" впервые открыта "Фабрика мороженого". Ее гостей ждет широкий выбор популярного холодного десерта, а на прилавках представлены сумки, головные уборы, настольные игры и издания для детей.

Посетителей приглашают и уже знакомые многим павильоны. Например, в ассортимент маркета в виде большого самовара на Арбате вошли книги о столице и продукция туристического бренда "Москва". Товары для юных горожан продают в "Воздушном шаре" на Трубной площади, а подарочные наборы проекта "Московское чаепитие" – на площадке "Коробка конфет" на Новом Арбате.

"Во время участия в проектах "Зима в Москве" и "Лето в Москве" продажи вырастают в среднем на 80 процентов. Через социальные сети мы получали заказы от людей, которые узнали о нашей компании именно в маркетах локальных брендов", – поделилась участница проекта "Сделано в Москве", основатель бренда вязаных сумок и аксессуаров Юлия Бакшаева.

Режим работы арт-павильонов и расписание мероприятий в них опубликованы на официальной странице "Лета в Москве".

Третий сезон масштабного проекта "Лето в Москве" объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Она найдет отражение в культурных, патриотических, благотворительных, познавательных, спортивных и других событиях.

Сезон продлится до 6 сентября. В его рамках, в частности, ожидается традиционный Красочный забег. 7 июня участникам предстоит преодолеть 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади. Старт назначен на 10:00.

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Сюжет: Лето в Москве
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