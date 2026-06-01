Красочный забег на 5 километров состоится в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице 7 июня пройдет традиционный Красочный забег в рамках проекта "Лето в Москве" при поддержке департамента спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Участникам предстоит преодолеть 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади. Старт назначен на 10:00. Стартовый городок, раздевалки и камеры хранения откроются в 08:00.

На дистанции организуют несколько зон, где бегунов будут осыпать красками. На протяжении всего маршрута и в стартово-финишных зонах будут дежурить медики.

К участию приглашают спортсменов-любителей старше 14 лет. Время всех участников фиксироваться не будет, судьи определят только первую тройку мужчин и женщин, которые и получат награды.

Ранее департамент культуры опубликовал полную программу летнего сезона проекта "Лето в Москве". Он стартовал 30 мая и продлится до 6 сентября. Главная тема этого года – "Время быть вместе". Для горожан и туристов подготовили экскурсии, концерты, спортивные турниры, благотворительные акции и фестивали на сотнях площадок по всему городу.

Уже 1 июня, в День защиты детей, в столице проходит множество бесплатных мероприятий. К примеру, в парках и скверах стартовали "Семейные игры", а в "Музеоне" – фестиваль прыжковых видов спорта "Прыжок в лето!".

