Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 11:41

Спорт

Красочный забег на 5 километров состоится в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице 7 июня пройдет традиционный Красочный забег в рамках проекта "Лето в Москве" при поддержке департамента спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Участникам предстоит преодолеть 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади. Старт назначен на 10:00. Стартовый городок, раздевалки и камеры хранения откроются в 08:00.

На дистанции организуют несколько зон, где бегунов будут осыпать красками. На протяжении всего маршрута и в стартово-финишных зонах будут дежурить медики.

К участию приглашают спортсменов-любителей старше 14 лет. Время всех участников фиксироваться не будет, судьи определят только первую тройку мужчин и женщин, которые и получат награды.

Ранее департамент культуры опубликовал полную программу летнего сезона проекта "Лето в Москве". Он стартовал 30 мая и продлится до 6 сентября. Главная тема этого года – "Время быть вместе". Для горожан и туристов подготовили экскурсии, концерты, спортивные турниры, благотворительные акции и фестивали на сотнях площадок по всему городу.

Уже 1 июня, в День защиты детей, в столице проходит множество бесплатных мероприятий. К примеру, в парках и скверах стартовали "Семейные игры", а в "Музеоне" – фестиваль прыжковых видов спорта "Прыжок в лето!".

Ежегодный благотворительный забег прошел в 13-й раз в Москве

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
спортгород

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика