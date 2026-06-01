01 июня, 14:00

Фотовыставка ко Дню защиты детей открылась на Чистопрудном бульваре

Фото: Артур Новосильцев

Фотовыставка "Расту москвичом" ко Дню защиты детей открылась на Чистопрудном бульваре, сообщает Агентство "Москва".

"Выставка "Расту москвичом" – это истории, увиденные фотокорреспондентами Агентства городских новостей "Москва". В объективе – юные жители столицы, в фокусе – их заботы и развлечения, на снимках – неподдельные эмоции", – рассказали в агентстве.

Фотографы запечатлели, каким бывает детство в мегаполисе – за один день ребенок успевает посетить школу, парк, тренировку, кинотеатр и даже случайный праздник.

"Каждый кадр – момент, ценный своей неповторимостью, прожитый в городе, где легко мечтать", – добавили в СМИ.

Выставка будет работать до 30 июня. Ее можно найти рядом с памятником А. С. Грибоедову недалеко от станции "Чистые пруды" Сокольнической линии метро.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником. Он подчеркнул, что столица будет делать все необходимое для счастливого детства нынешнего и будущего поколений. Мэр пожелал горожанам крепкого здоровья, мира и добра.

