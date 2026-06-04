04 июня, 07:35Транспорт
ЦППК и МЖД назначат дополнительные пригородные поезда в июньские праздники
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, 18 дополнительных поездов будут запущены Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Кроме того, будут внесены некоторые изменения в график движения, что позволит пассажирам выбирать удобные маршруты для поездок. Электрички Московского транспортного узла (МПУ) будут ходить по указанному расписанию:
- 11 июня – по расписанию пятницы;
- 12 и 13 июня – по расписанию субботы;
- 14 июня – по расписанию воскресенья;
- 15 июня – по расписанию понедельника.
Дополнительные поезда будут назначены на весь период праздников. Среди них:
- № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 – 12, 13, 14 июня;
- № 7032 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) – 12, 13, 14 июня;
- № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) – 15 июня;
- № 7083/7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) – Владимир – 12, 14 июня;
- № 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – 12, 14 июня;
- № 7079/7080 Владимир – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – 12, 13 июня;
- № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 – 13 июня;
- № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) – 11, 13 июня;
- № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) – 13 июня.
Помимо этого, вместо маршрута № 7191 Москва – Малоярославец 11 июня будет назначен поезд № 7093/7094 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1, он отправится в 20:35.
Ранее стало известно, что летнее меню появилось в поездах дальнего следования РЖД. В частности, пассажиры спальных вагонов смогут в рамках предоплаченного питания попробовать в вагонах-ресторанах судака со сливочным соусом, мятый картофель и шашлык из индейки.
Кроме того, с 1 июня в ряде поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК) появилась услуга перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. В пути за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник.
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