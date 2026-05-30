Уникальные навесы установили в ходе обновления Ленинградского вокзала

Уникальные навесы без повторяющихся элементов установили в рамках обновления Ленинградского вокзала. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Их ключевая особенность – отсутствие повторяющихся элементов, каждая балка и стеклопакет спроектированы и изготовлены индивидуально. Общая площадь навеса над зоной выхода к поездам дальнего следования и платформенных навесов – 6,9 тысячи квадратных метров", – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Высота навесов достигает 15 метров. Благодаря одному из них пассажиры могут пройти от платформ сразу к метро.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, конструкции установлены на ключевых пешеходных маршрутах и защищают от дождя и снега. Навесы выполнены в легком светопрозрачном формате.

Вместе с тем в рамках работ специалисты увеличили площадь пассажирских зон. На цокольном этаже расширили торговое пространство и зоны камер хранения. Первый этаж сделали зоной быстрого транзита к поездам, с комнатой для семей с детьми, детским клубом и медпунктом. На втором и третьем этажах оборудовали залы ожидания, фудкорт, коворкинг, бизнес-зал и пространства для отдыха.

Обновленный Ленинградский вокзал 22 мая открыли Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров. По словам мэра, была проведена его полная реконструкция. Теперь там появились новые удобные сервисы для работников и пассажиров.

Его пассажирские зоны после реконструкции стали больше в три раза. Теперь на вокзале одновременно смогут находиться более тысячи человек.

транспортгород

