NYT: Трамп ужесточил условия сделки с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам собеседников издания, новые условия передали иранской стороне. Предположительно, они направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса.

При этом ранее Трамп заявил, что Вашингтон находится на пороге заключения выгодного соглашения с Тегераном. Стороны предельно близки к оформлению очень хорошей договоренности, считает американский лидер.

СМИ утверждали, что проект соглашения между Ираном и США включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.