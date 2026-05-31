Руины древнего храма и голова статуи Афродиты обнаружены в Египте

Археологи нашли руины древнего храма и голову статуи Афродиты в провинции Бени-Суэйф в центральной части Египта. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и древностей страны.

Ведомство отметило, что находки были обнаружены в районе Ихнасия-эль-Мадина, в котором во времена Древнего Египта находился античный город Гераклеополь.

"Были обнаружены расширения к римской базилике, руины древнего дорического храма, а также голова статуи греческой богини любви и красоты Афродиты, сделанная из мрамора", – указывается в сообщении.

Также эксперты нашли каменный блок с именем фараона Сенусерта III и картуш с именем божества Осириса-Нарефа. Ведомство рассказало, что благодаря находкам можно узнать о религиозной и культурной значимости Гераклеополя в древнеегипетский, греческий и римский периоды.

Гераклеополь считается одним из важнейших археологических объектов в Египте. Античный город являлся столицей Древнего Египта в период правления IX и X династии, имел большое значение во времена Среднего и Нового царств, Третьего переходного периода и процветал в греко-римский период.

Ранее археологи нашли мраморную статую древнегреческой богини войны Афины в городе Лаодикия на юго-западе Турции. Ей около 2 000 лет. Высота скульптуры составляет 2 метра. Ее обнаружили лежащей лицом вниз в завалах Западного театра.

