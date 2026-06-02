Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 04:13

Политика

В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года

Фото: Москва 24/Анна Селина

В России предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года. С таким предложением первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий.

Гусев напомнил, что на данный момент режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. По словам депутата, он стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан. Однако годовой лимит дохода в 2,4 миллиона рублей не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям.

"Если лимит дохода не меняется годами, а цены и расходы растут, мы фактически выталкиваем часть людей из комфортного и прозрачного режима. Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода", – подчеркнул депутат.

По его мнению, совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы граждан, а также укрепить доверие к специальным налоговым режимам и сохранить привлекательность легальной самостоятельной занятости.

Количество самозанятых в Москве, по данным на 1 апреля 2026 года, превысило 2,34 миллиона человек. Увеличение числа самозанятых говорит о росте предпринимательской активности среди населения Москвы и способствует повышению конкурентности городской экономики.

Ранее в Госдуме также предложили смягчить ответственность для граждан, впервые регистрирующих индивидуальное предпринимательство. В частности, депутаты предложили заменить денежные взыскания на предупреждения в течение первого года деятельности ИП.

Российские банки ужесточат подход к кредитованию самозанятых с 1 июля

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика