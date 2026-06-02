В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года

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В России предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года. С таким предложением первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий.

Гусев напомнил, что на данный момент режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. По словам депутата, он стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан. Однако годовой лимит дохода в 2,4 миллиона рублей не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям.

"Если лимит дохода не меняется годами, а цены и расходы растут, мы фактически выталкиваем часть людей из комфортного и прозрачного режима. Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода", – подчеркнул депутат.

По его мнению, совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы граждан, а также укрепить доверие к специальным налоговым режимам и сохранить привлекательность легальной самостоятельной занятости.

Количество самозанятых в Москве, по данным на 1 апреля 2026 года, превысило 2,34 миллиона человек. Увеличение числа самозанятых говорит о росте предпринимательской активности среди населения Москвы и способствует повышению конкурентности городской экономики.

Ранее в Госдуме также предложили смягчить ответственность для граждан, впервые регистрирующих индивидуальное предпринимательство. В частности, депутаты предложили заменить денежные взыскания на предупреждения в течение первого года деятельности ИП.