Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 05:24

Политика

В ГД предложили установить особый правовой режим для впервые зарегистрированных ИП

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР выступил с инициативой по смягчению ответственности для граждан, впервые регистрирующих индивидуальное предпринимательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова.

Парламентарий предлагает заменить денежные взыскания на предупреждения в течение первого года деятельности ИП. Согласно инициативе, начинающим бизнесменам будет предоставляться 30 дней на устранение технических нарушений, допущенных при выборе системы налогообложения, расчете предельных лимитов дохода или нарушении сроков подачи деклараций. Исключение составят лишь случаи умышленного сокрытия доходов – за это ответственность сохранится в полном объеме.

Автор инициативы отметил, что новички, в отличие от опытных коллег, часто не имеют практики общения с фискальными органами и редко могут позволить себе услуги профессионального бухгалтера. Это приводит к частым ошибкам, незначительный характер которых, однако, влечет серьезные санкции.

По мнению Чернышова, принятие таких мер позволит сформировать более комфортную среду для легального входа в предпринимательство, снизить число закрытых на старте микропредприятий и укрепить экономику за счет притока новых участников рынка.

Ранее Госдума приняла закон, временно освобождающий от НДС часть предпринимателей. До 31 декабря 2026 года от налога хотят освободить организации и ИП в сфере общепита на УСН и ПСН. Кроме того, предпринимателям больше не нужно будет соблюдать требование о соответствии уровня средней зарплаты средней зарплате по своему региону.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика