Работу самозанятых друг с другом предложили легализовать в РФ

В Госдуму необходимо внести законопроект, который позволит самозанятым свободно сотрудничать между собой без риска признания их деятельности посреднической. Об этом заявил ТАСС зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, сегодня самозанятые сталкиваются с ситуацией, когда расчеты между ними налоговые органы трактуют как перепродажу услуг или товаров. При этом такая деятельность для плательщиков налога на профессиональный доход запрещена.

Панеш пояснил, что даже совместная работа специалистов может быть расценена как нарушение. Например, если один самозанятый привлекает другого для выполнения части проекта, это может считаться посредничеством, даже если речь идет о единой работе для конечного заказчика. Ограничения действуют и в случае сотрудничества между родственниками.

Депутат отметил, что изначально режим самозанятости создавался для фрилансеров, однако на практике многие проекты требуют участия нескольких специалистов. При этом годовой лимит дохода в 2,4 миллиона рублей дополнительно ограничивает возможности таких работников. В результате часть из них вынуждена отказываться от заказов или работать неофициально, что приводит к потерям как для самих граждан, так и для бюджета.

В связи с этим предлагается законодательно разрешить самозанятым работать в кооперации. В частности, речь идет о возможности заключать договоры совместной деятельности без регистрации юридического лица.

Также предлагается установить для таких случаев ставку налога в 4%, аналогичную работе с физическими лицами, вместо 6%, применяемых при взаимодействии с компаниями. Кроме того, планируется ввести упрощенный механизм подтверждения того, что услуга или товар созданы самим самозанятым, а не перепродаются.

Ранее в Госдуме предложили ограничить сферу применения режима для самозанятых. Рассматривается возможность его применения исключительно для услуг, которые оказываются только физлицам. Также это относится к деятельности, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду.