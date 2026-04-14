14 апреля, 09:11

Работу самозанятых друг с другом предложили легализовать в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму необходимо внести законопроект, который позволит самозанятым свободно сотрудничать между собой без риска признания их деятельности посреднической. Об этом заявил ТАСС зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, сегодня самозанятые сталкиваются с ситуацией, когда расчеты между ними налоговые органы трактуют как перепродажу услуг или товаров. При этом такая деятельность для плательщиков налога на профессиональный доход запрещена.

Панеш пояснил, что даже совместная работа специалистов может быть расценена как нарушение. Например, если один самозанятый привлекает другого для выполнения части проекта, это может считаться посредничеством, даже если речь идет о единой работе для конечного заказчика. Ограничения действуют и в случае сотрудничества между родственниками.

Депутат отметил, что изначально режим самозанятости создавался для фрилансеров, однако на практике многие проекты требуют участия нескольких специалистов. При этом годовой лимит дохода в 2,4 миллиона рублей дополнительно ограничивает возможности таких работников. В результате часть из них вынуждена отказываться от заказов или работать неофициально, что приводит к потерям как для самих граждан, так и для бюджета.

В связи с этим предлагается законодательно разрешить самозанятым работать в кооперации. В частности, речь идет о возможности заключать договоры совместной деятельности без регистрации юридического лица.

Также предлагается установить для таких случаев ставку налога в 4%, аналогичную работе с физическими лицами, вместо 6%, применяемых при взаимодействии с компаниями. Кроме того, планируется ввести упрощенный механизм подтверждения того, что услуга или товар созданы самим самозанятым, а не перепродаются.

Ранее в Госдуме предложили ограничить сферу применения режима для самозанятых. Рассматривается возможность его применения исключительно для услуг, которые оказываются только физлицам. Также это относится к деятельности, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду.

Читайте также


Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

