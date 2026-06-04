Реконструкция комплекса "Олимпийский" в Москве завершится в 2027 году

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Реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве завершится в 2027 году. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, работы ведутся очень активно. Обновленный "Олимпийский" станет целым кластером с пространствами для занятий 40 видами спорта и проведения различных мероприятий.

Ефимов добавил, что проект является крайне сложным с инженерной точки зрения. Из-за необычной архитектуры и геометрии специалисты разрабатывают некоторые решения с нуля. Например, им пришлось спроектировать особую систему вентиляции.

Кроме того, отметил вице-мэр, нелегко объединить корпуса разной высоты и массы. Это будет возможно благодаря особым переходам. Некоторые подземные галереи будут находиться в подвешенном состоянии.

Как ранее сообщал Сергей Собянин, в кластере будет аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы. После реконструкции "Олимпийский" станет крупнейшим в Европе спортивно-развлекательным центром.

Тем временем в городе открылся для посетителей обновленный спорткомплекс "Южное Бутово". Там были отремонтированы фасад и кровля, проведена внутренняя отделка помещений, обновлены инженерные системы и чаши бассейнов, а также установлено новое оборудование.

