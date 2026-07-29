Еще один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Таганроге

Фото: 123RF.com/naypong

В Таганроге еще один человек пострадал в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в MAX.

В настоящее время пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь.

По данным главы региона, всего в результате атаки уничтожено около 60 беспилотников и ракеты в Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском районах и Таганрогском заливе.

В частности, в Таганроге из-за падения обломков БПЛА и ракет поврежден многоквартирный дом. Жители эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. В другом районе города обломки повредили частные дома – возгорания не произошло, пострадавших нет.

Обломки беспилотников также обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не зафиксировано, пострадавших нет. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Таганрог подвергся воздушной атаке ВСУ в ночь на 29 июля. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, также сообщалось о пострадавшем мужчине.

Глава города Светлана Камбулова уточнила, что сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Власти города примут все необходимые меры для оценки повреждений – специалисты проведут обход поврежденных домов, чтобы зафиксировать размер ущерба.