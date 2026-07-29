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29 июля, 18:24

Спорт

Украина обжалует в CAS восстановление прав Олимпийского комитета России

Фото: ТАСС/Zuma/Urs Lindt

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на сайте украинского НОК, передает "Газета.ру".

Украинская сторона настаивает, что восстановление ОКР противоречит Олимпийской хартии и устоявшейся практике CAS. В заявлении НОК также указано, что при принятии решения не учитывались обстоятельства, из-за которых членство ОКР ранее приостановили.

7 июля МОК временно отменил все санкции, введенные в отношении ОКР, а также рекомендовал снять все ограничения, связанные с запретом на участие российских спортсменов в международных турнирах. После этого на сайте организации впервые с 2023 года начал работать раздел, посвященный России.

Также МОК заявил, что не изменит это решение из-за письма ряда европейских стран, которые пригрозили сократить финансирование организации. Указывалось, что комитету необходимо учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки.

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