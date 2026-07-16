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16 июля, 17:36

Спорт

МОК заявил, что не изменит позицию по России из-за требований 9 стран ЕС

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен пересматривать свою позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) из-за письма от некоторых европейских государств, в котором они пригрозили сократить финансирование организации. Об этом агентству Reuters сообщил представитель МОК.

Он указал, что организация должна учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки. Вместе с тем комитету следует придерживаться своей миссии, направленной на сохранение основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, подчеркнул собеседник журналистов.

В октябре 2023 года МОК отстранил до дальнейшего уведомления ОКР из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В связи с этим ОКР не мог функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать деньги от МОК.

Однако 7 июля организация временно отменила все санкции, введенные в отношении ОКР, а также рекомендовала снять все ограничения, связанные с запретом на участие российских спортсменов в международных турнирах. После этого на сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел, посвященный России.

В Кремле охарактеризовали решение МОК как положительное. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это важный шаг на пути в восстановлении отношений между МОК и ОКР.

Несмотря на это, ряд европейских стран направили МОК письмо, в котором они попросили ужесточить условия допуска атлетов из РФ и Белоруссии к международным турнирам. В противном случае они пообещали пересмотреть объемы финансирования организации. Однако, как подчеркнули в МОК, решение является неизменным.

МОК впервые с 2023 года вернул раздел про Россию на официальный сайт

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