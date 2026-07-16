Мини-приложение проекта "Город заданий" стало доступно в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мини-приложение проекта "Город заданий" стало доступно в мессенджере MAX. Через него пользователи могут выполнять миссии и получать баллы программы лояльности "Миллион призов". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Такой подход помогает экономить время и делает участие в городских инициативах простым и понятным для каждого, а также помогает привлекать еще больше москвичей к участию в жизни столицы", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Для работы с мини-приложением необходимо авторизоваться с помощью полной учетной записи на портале mos.ru (Mos ID). Чтобы его запустить, на мобильном устройстве нужно активировать официального бота – в открывшемся диалоге появится кнопка перехода в мини-приложение. В десктоп-версии мессенджера для этого требуется предварительно установить MAX на устройство.

В мини-приложении размещен каталог заданий с подробными описаниями и инструкциями. Москвичи могут выбрать миссию, взять ее в работу, а затем отправить отчет о выполнении – в нем предусмотрены текстовые ответы и загрузка фото- или видеоматериалов. Для поиска офлайн-заданий поблизости доступна карта.

После выполнения всех условий и проверки отчета пользователю начисляются баллы программы лояльности "Миллион призов". Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы, пополнения баланса карты "Тройка" или направить на благотворительность. Варианты применения баллов представлены на витрине сайта ag-vmeste.ru.

Также в MAX жителям доступны и другие официальные городские мини-приложения. В одном из них можно воспользоваться сервисами портала mos.ru, в другом – оформить запись в центры "Мои документы" и отслеживать статус заявлений, в третьем – приобрести билеты в учреждения культуры через сервис "Мосбилет".

Кроме того, можно подписаться на официальные каналы Сергея Собянина, портала mos.ru, столичного департамента информационных технологий и других ведомств.

Проект "Город заданий" работает с января 2022 года. С его помощью москвичи могут контролировать деятельность городских служб, участвовать в экологических, культурных, спортивных и других мероприятиях. За время работы жители выполнили более 3,7 миллиона заданий. Проект развивают ГКУ "Новые технологии управления" и столичный департамент информационных технологий.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение "Мой id" скачали более одного миллиона раз с 2023 года. Оно каждый день помогает москвичам в разных жизненных ситуациях. К примеру, при заполнении заявления в нем можно посмотреть данные документов.